Fragt doch die Firmenchefs!

Sogar der listige Herbert Kickl hat entdeckt, dass das populär sein könnte: Unter ihm, so posaunte er hinaus, werde es keine neuen Steuern geben. Ach nein, aber wir haben doch schon genug Steuern, so hoch wie in kaum einem anderen Land! Viel interessanter wäre gewesen, welche Steuern er (ohne das Budget zu gefährden) senken möchte.