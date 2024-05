Babler: Ein Träumer ohne Chance?

Als bekennender Sozialdemokrat schwelgte der Taxler, der mich am Feiertag zum Wiener Rathaus chauffierte, in Erinnerungen an die frühen Achtziger Jahre. „Unter dem Poldi Gratz waren noch hunderttausend beim Maiaufmarsch. Heute holen Busse der SPÖ die Leut‘ aus ihren Heimatbezirken ab, damit der Platz einigermaßen voll wird.“ Skeptisch blickte er Richtung Tribüne, wo gerade der Wiener Bürgermeister zu den Genossinnen und Genossen sprach. Ob er sich die Rede von Andreas Babler später anhören werde? Der Mann schüttelte den Kopf. „Ein Träumer ohne Chance!“