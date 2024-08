ÖVP-Landeshauptmann will nach Wahl DIESE Koalition

Man könne es demokratiepolitisch bedauerlich finden, „dass Kickl die FPÖ in Geiselhaft hält, weil ich würde mich durchaus freuen, wenn sich die FPÖ wieder in eine Richtung entwickeln würde, wo sie als potenzieller Regierungspartner in Erwägung zu ziehen wäre. Das ist derzeit definitiv nicht der Fall“, hielt der Landeshauptmann fest.