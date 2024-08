So grundlegend will Mercedes bei Vans aufräumen

Zygan ist der oberste Entwickler der Mercedes-Vans und hat sich in diesem Sommer auf ein besonders Abenteuer eingelassen: Zwei Jahre früher als sonst hat er seine Prototypen aus dem behüteten Habitat der werkseigenen Teststrecken in die Wirklichkeit und auf eine Langstreckenfahrt durch ganz Skandinavien entlassen, während daheim wie in Mission-Control die restlichen Entwickler alle Messwerte in Echtzeit verfolgt und ständig neue Software-Stände in die laufenden Prototypen geschickt haben.