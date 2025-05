167 Mio. Dollar im Lotto gewonnen – dann Knast!

Unterschiedlicher können zwei Schnappschüsse und die Umstände dahinter nicht sein. Am Dienstagmorgen hatten James Farthing und seine Freundin Jacqueline Fightmaster in Kentucky strahlend mit einem Lottojackpot-Scheck posiert, der sie zu Multimillionären machte. Die nächsten Portrait-Fotos von ihnen knipste ein Polizeifotograf in Florida 17 Stunden später, nachdem sie die Neureichen volltrunken eine Prügelei mit den Cops geliefert hatten.