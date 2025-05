„Hilfe zu suchen, ist im bäuerlichen Umfeld tabu“

„Krone“: Frau Mühlböck, was sind die Probleme, mit denen die Landwirte zu Ihnen kommen?

Maria Mühlböck: An erster Stelle stehen ganz klar die Generationenkonflikte, an zweiter Stelle stehen Hofübergaben und dann kommen schon Partnerschaftsprobleme. Wobei die Themen sich oft auch überschneiden.