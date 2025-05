Einbrecher achtmal gescheitert, dann kam Polizei

Amtsbekannt und teilgeständig

Nach einer ersten Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben am Donnerstag eine Hausdurchsuchung an, wo das Diebesgut gefunden wurde. Der gebürtige Brucker ist laut Polizei amtsbekannt und teilweise geständig, die Staatsanwaltschaft verfügte die Einlieferung des „leidenschaftlichen Kriminellen“ in die Justizanstalt Leoben.