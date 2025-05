ÖSV-Weltmeisterin hört auf: „Fehlen paar Prozent“

Zahlreiche Erfolge

Die Kärntnerin kürte sich im März 2017 in der Sierra Nevada (ESP) gleich bei ihrem ersten Antreten bei einem Großereignis zur Weltmeisterin im Parallelslalom. Bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking (CHN) und der WM 2023 in Bakuriani (GEO) eroberte Ulbing jeweils Silber im Parallelriesentorlauf. Elf Weltcupsiege (5 im Einzel, 6 im Mixed-Team) sowie drei kleine Kristallkugeln (Parallelslalom 2016/17, Mixed-Team 2018/19 mit Benjamin Karl und 2022/23 mit Andreas Prommegger) komplettieren ihre sportliche Erfolgsbilanz.