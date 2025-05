Drama am Erdbeerfeld: Bauer weiter in Lebensgefahr

„Der Patient befindet sich weiterhin in Lebensgefahr“, beschreibt eine Pressesprecherin des Kepler Uniklinikums am Freitagvormittag den weiterhin dramatischen Zustand jenes 45-jährigen Landwirtes, der am Mittwochnachmittag schwer verunfallt war. Wie berichtet, war der Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau (42) mit Arbeiten am Erdbeerfeld in Taiskirchen im Innviertel beschäftigt. Der Mann stand dabei auf einem Traktor und schob mit einer Heugabel Stroh Richtung Streuwerk.