Deutlich mehr Langzeitarbeitslose im April

„Viele Arbeitgeber suchen zunehmend nach qualifizierten Fachkräften, was dazu führt, dass Menschen ohne entsprechende Abschlüsse oder berufliche Qualifikationen oft nur prekäre Beschäftigungsverhältnisse oder gar keine Anstellung finden. Diese Situation hat nicht nur individuelle, sondern auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, da sie die soziale Ungleichheit verstärkt und das Wirtschaftswachstum hemmt“, heißt es in einer Aussendung des Arbeitsministeriums.



So hat sich die Arbeitslosenquote seit 2013 entwickelt: