Nach Trinkgelage Bekannten mit Flasche attackiert

Am Montag gegen 18 Uhr wurde bei der Polizei eine Rauferei im Bereich der Villacher Draupromenade angezeigt. Als die Streifen am Einsatzort eintrafen, bemerkten sie einen amtsbekannten 60-jährigen Villacher, der Verletzungen an Händen und Knien aufwies und in Richtung eines Lokals lief.