Crystal Meth gekocht: Beichte des Drogen-Pfarrers

Er wirkt, als würde er ein wenig entrückt sein von dieser Welt. In seiner augenscheinlichen Schüchternheit. In seiner Vorstellung davon, was gut und was böse ist; in seinem offenkundigen Drang, die Tragweite seines Vergehens nicht erkennen zu wollen. Er – dieser 38-Jährige, der jetzt gemeinsam mit vier anderen Männern in einer Zelle der Justizanstalt Krems in Untersuchungshaft sitzt.