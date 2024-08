„Zadic und Kickl bilden Anti-Sicherheitsallianz“

Die Bedenken sind, dass ein Lauschangriff auf die Bürger Österreichs ermöglicht wird.

Wir haben null Interesse an Massenüberwachung – es wäre auch gar nicht leistbar. Wir haben kein Interesse an Urlaubsfotos oder am Gspusi mit der Nachbarin. Uns interessieren potenzielle Attentäter. Im aktuellen Fall war es so, dass der Hinweis von mehreren internationalen Partnern kam. Der Hinweis ging Richtung Einzeltäter. Der neu aufgestellte Staatsschutz DSN ist durch Ermittlungen dann auf weitere Personen gekommen.