„Ungläubige töten“: Islamisten hatten „Großes“ vor

Terrorist hatte „Großes“ vor

Der Niederösterreicher mit nordmazedonischen Wurzeln und sein 17-jähriger Kollege, der am Stadiongelände festgenommen wurde, hätten es ernst gemeint. Das würden auch starke soziale Veränderungen belegen. Der 19-Jährige habe seinen Job gekündigt und angekündigt, „Großes“ vorzuhaben. „Er hat sein Erscheinungsbild auffällig verändert und an den IS angepasst.“