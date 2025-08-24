Streit um ÖVP-Magazin „Daheim in Oberösterreich“

Dass das Magazin, dessen erste Ausgabe LH und ÖVP-Chef Thomas Stelzer gleich auf acht Fotos zeigt, verhältnismäßig viele Inserate des Landes OÖ und landesnaher Unternehmen enthält, hat die SPÖ zu einer Anfrage an Stelzer veranlasst. Dessen Beantwortung liegt jetzt der „Krone“ vor – und erzürnt die SPÖ erst recht. Denn Stelzer macht es sich aus ihrer Sicht zu einfach.