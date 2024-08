Swift-Absage: Steirischer Landeshauptmann schäumt

„Blinder Fleck für die Sicherheit in unserem Land“

Bereits im November des Vorjahres habe er in einem Schreiben die zuständige grüne Justizministerin Zadic aufgefordert, die umfassende Überwachung von Mobil- und Festnetznummern von Gefährdern zu ermöglichen. „Es ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel, dass in Zeiten einer erhöhten insbesondere islamistischen Gefahrenlage, einer erhöhten Terrorwarnstufe und einer zunehmenden Radikalisierung ein derartiger blinder Fleck für die Sicherheit in unserem Land besteht. Zumal die österreichischen Strafverfolgungsbehörden regelmäßig auf Informationen von Partnerdiensten aus dem Ausland angewiesen sind“, schreibt er an die Justizministerin.