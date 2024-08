„Nur Hoffnung kann die Briten-Krawalle beenden“

Krawalle Ende nie in England – wütende Mobs von jugendlichen, weißen Briten werden durch die sozialen Medien stets aufs Neue entfacht. Die Ausschreitungen breiten sich wie ein Flächenbrand in den Städten auf der Insel aus. Die britische Politologin Melanie Sully erklärt, wie ein Abgeordneter die Situation selbst anstachelt – und was noch zu erwarten ist.