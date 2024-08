Hätten wir die Oma nicht

Und dabei offenbart sich am Beispiel dieser Frage wieder einmal die große ideologische Kluft zwischen Konservativen und Linken. Letzteren ist nämlich die Familie und alles, was den Familienzusammenhalt stärkt, ein Gräuel. Und Kinder müssen – die alte Sowjetunion lässt grüßen – möglichst früh in staatliche Verwahranstalten. Dass Kleinkinder naturgemäß am liebsten bei der Mutter und, wenn das nicht geht, eben bei der Oma oder den Großeltern sind und nicht in einem Hort, wird ignoriert.