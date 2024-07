Warum aus ÖVP-Modell Großelternkarenz nichts wird

Im Rahmen seines Österreich-Plans stellte Bundeskanzler Karl Nehammer sein Modell der „Großeltern-Karenz“ zum ersten Mal vor. Just zwei Monate vor der Nationalratswahl hat es seine Partei nun wieder ausgegraben. Zur Erinnerung, worum es genau geht: Sowohl Omas und Opas, die noch im Berufsleben stehen, als auch Großeltern, die bereits in Pension sind, sollen das Modell in Anspruch nehmen können, um ihre Enkerl zu betreuen. „Finanziell unterstützt“, wie es aus der ÖVP heißt, sollen sie in Form eines „Großelternbonus“ werden, der „analog zum Kinderbetreuungsgeld in derselben Höhe“ ausbezahlt werden solle.