ÖVP wirbt für Großeltern-Karenz: „Wahlfreiheit“

Grüne: „Verantwortungsabgabe“

Kritik an dem Modell, das Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) bereits im Jänner vorgestellt hat, kommt vom Koalitionspartner. „Es kann nicht sein, dass die Verantwortung von der Mutter auf die Großmutter abgewälzt wird (...). Statt Ausreden und Verantwortungsabgabe braucht es endlich verlässliche, kostenlose und flächendeckende Kinderbetreuung in ganz Österreich“, sagte die Tiroler Grün-Abgeordnete Barbara Neßler am Sonntag.