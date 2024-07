Bei Sommerbuchungen gibt‘s noch Luft nach oben

Der Sommertourismus in Österreich ist heuer noch nicht voll in Schwung. „Es gibt keine wirklich einheitliche Stimmung – grundsätzlich war bei allen der Juni schwächer zum Vorjahr, mit wenigen Ausnahmen“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP). Der traditionell buchungsstärkste Monat der Saison, der August, kommt aber erst. Es werde gespart und viele nutzten das vorhandene Reisebudget für Urlaub am Meer.