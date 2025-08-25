Vier Verletzte bei Bootsunfall auf der Donau in OÖ

Der 24-Jährige überließ zum Unfallzeitpunkt das Steuer seinem 32-jährigen Bekannten, welcher keinen gültigen Befähigungsausweis besitzt. Dieser beschleunigte die Zille, wodurch sich der Bug nach oben hob und die Sicht nach vorn eingeschränkt war. So konnte er die zweite Zille, die ihm entgegenkam, nicht sehen und es kam zur Kollision.