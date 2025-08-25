Vorteilswelt
Lenker war betrunken

Vier Verletzte bei Bootsunfall auf der Donau in OÖ

Oberösterreich
25.08.2025 10:34
Auf der Donau kam es zu dem Unfall (Symbolbild).
Auf der Donau kam es zu dem Unfall (Symbolbild).(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Einen schmerzhaften Ausgang nahm eine Bootsausfahrt auf der Donau in OÖ. Ein 32-Jähriger war mit einer Motorzille zu schnell unterwegs und kollidierte deswegen mit einem anderen Lenker. Insgesamt vier Personen – darunter auch ein Kind – erlitten dabei leichte Verletzungen.

Am Sonntag kam es gegen 16.45 Uhr aud der Donau im Bereich der Hofkirchen im Mühlkreis zu einem Zusammenstoß zweier gemieteter Motorzillen. Im einem der Boote befanden sich sechs Personen, darunter zwei Kinder. In der anderen Motorzille befanden sich vier erwachsene Personen.

Keinen gültigen Befähigungsausweis 
Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurde die eine Zille von einem 24-Jährigen aus Hofkirchen im Mühlkreis, welcher im Besitz eines gültigen Schiffsführerpatentes ist, angemietet und auch gesteuert. Die zweite Motorzille wurde von einem 48-Jährigen aus Engerwitzdorf gesteuert.

Der 24-Jährige überließ zum Unfallzeitpunkt das Steuer seinem 32-jährigen Bekannten, welcher keinen gültigen Befähigungsausweis besitzt. Dieser beschleunigte die Zille, wodurch sich der Bug nach oben hob und die Sicht nach vorn eingeschränkt war. So konnte er die zweite Zille, die ihm entgegenkam, nicht sehen und es kam zur Kollision.

Nach Erstversorgung ins Spital
Die Zille wurde aufgrund der Geschwindigkeit und der Schwerpunktverlagerung durch den aufgestellten Bug gänzlich über die andere Zille geschleudert. Ein Kentern konnte von beiden Lenkern verhindert werden.

Durch den 24-Jährigen wurde das Steuer der Zille wieder übernommen und er brachte die Zille zur Bootsvermietung zurück. Durch den Unfall wurden insgesamt vier Personen, darunter ein Kind, unbestimmten Grades verletzt. Das Kind sowie seine Mutter wurden nach der Erstversorgung in den Med Campus Linz gebracht.

Ein mit dem 24-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Wert. Der 32-jährige Unfalllenker, welcher zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort war, konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Ein gegen 21 Uhr durchgeführter Alkotest ergab einen positiven Wert. Weitere Ermittlungen sind am Laufen.

