Alten wird Sportdirektor der Austrian Padel Union

Die Austrian Padel Union (APU) stellt die Weichen für die Zukunft: Ab dem 1. September 2025 übernimmt David Alten die Position des Sportdirektors.
Der 38-jährige gilt als Urgestein der heimischen Padel-Szene: Gemeinsam mit Christoph Krenn gewann er vier Österreichische Meisterschaften, zwei APU-Masters sowie zahlreiche internationale Turniere und gehörte zeitweise zu den besten Teams Mitteleuropas.
Parallel dazu prägte er die Entwicklung des Sports in Österreich entscheidend mit – von der Etablierung der ersten Rangliste über die Initiierung von Turnierserien bis hin zum Aufbau moderner Infrastrukturen. Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: „Ich möchte es schaffen, Padel in Österreich als fixen Bestandteil der Sportlandschaft zu etablieren und nicht nur als Trend wahrgenommen zu werden. Mit meiner Erfahrung als Spieler und Trainer will ich Strukturen schaffen, die Talente fördern, Nationalteams stärken und Österreich international konkurrenzfähig machen.“
APU-Präsident Christian Ludwig: „Die Besetzung der Position des Sportdirektors ist ein Meilenstein für die APU und gleichzeitig der nächste Schritt für die weitere Professionalisierung unseres Verbandes. Mit David gewinnen wir jemanden, der nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch die nötige Vision und Leidenschaft mitbringt. Er wird eine zentrale Rolle spielen, wenn es darum geht, unsere Strukturen im Leistungs- und Nachwuchssport weiter auszubauen und Padel in Österreich nachhaltig zu stärken.“
