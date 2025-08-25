Konnten Sie den Sommer genießen?

Der Sommer ist vorbei – zumindest bald für unsere Schulkinder, und auch unsere Abgeordneten werden eine Woche drauf ins Plenum zurückkehren. Aber wie war er für Sie? War der Sommer zu kurz, zu kalt oder gerade richtig? Konnten Sie die warmen Tage für Reisen, Ausflüge oder einfach zum Entspannen im eigenen Garten nutzen? Vielleicht haben Sie besondere Erlebnisse gesammelt, die Sie mit uns teilen möchten? Einen Ausflug, einen besonderen Urlaub oder einfach einen schönen Sommerabend – wir sind gespannt auf Ihre Sommererlebnisse!
Welche besonderen Momente haben Sie in diesem Sommer erlebt?
Gab es einen Ort, an dem Sie die warme Jahreszeit besonders genossen haben? Haben Sie die Wochen eher für Reisen genutzt oder die Zeit lieber zuhause verbracht? War der Sommer für Sie wettertechnisch angenehm oder hätten Sie sich mehr Sonne gewünscht? Wenn Sie an diesen Sommer zurückdenken – was bleibt Ihnen am meisten in Erinnerung?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.