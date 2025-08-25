Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage der Woche

Konnten Sie den Sommer genießen?

Forum
25.08.2025 10:46
(Bild: vitalii matokha)

Der Sommer ist vorbei – zumindest bald für unsere Schulkinder, und auch unsere Abgeordneten werden eine Woche drauf ins Plenum zurückkehren. Aber wie war er für Sie? War der Sommer zu kurz, zu kalt oder gerade richtig? Konnten Sie die warmen Tage für Reisen, Ausflüge oder einfach zum Entspannen im eigenen Garten nutzen? Vielleicht haben Sie besondere Erlebnisse gesammelt, die Sie mit uns teilen möchten? Einen Ausflug, einen besonderen Urlaub oder einfach einen schönen Sommerabend – wir sind gespannt auf Ihre Sommererlebnisse!

0 Kommentare

Welche besonderen Momente haben Sie in diesem Sommer erlebt?
Gab es einen Ort, an dem Sie die warme Jahreszeit besonders genossen haben? Haben Sie die Wochen eher für Reisen genutzt oder die Zeit lieber zuhause verbracht? War der Sommer für Sie wettertechnisch angenehm oder hätten Sie sich mehr Sonne gewünscht? Wenn Sie an diesen Sommer zurückdenken – was bleibt Ihnen am meisten in Erinnerung?

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
136.195 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
92.681 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
87.038 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2305 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1157 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1122 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Forum
Forum
10 Jahre Asyldebatte – Wie blicken Sie zurück?
Frage der Woche
Niedriglohn statt Stütze: Würden Sie arbeiten?
Forum
Der Fall Benko: Was sollten wir daraus lernen?
Frage der Woche
Sind unsere Bahnübergänge sicher genug?
Forum
Wie lassen sich Junge für Geschichte begeistern?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf