So sieht die „Bezaubernde Jeannie“ mit 94 aus

Unglaublich, aber wahr: Barbara Eden, die legendäre „Bezaubernde Jeannie“, feierte am 23. August ihren 94. Geburtstag – und sieht immer noch umwerfend aus!
Die US-Schauspielerin, die in den 60ern als sexy Flaschen-Geist in der Kultserie „Bezaubernde Jeannie“ weltberühmt wurde, wurde jetzt in Los Angeles gesichtet. Ganz entspannt und top gestylt verließ sie einen Schönheitssalon in Studio City – rote Bluse, passender Rock mit Blumenmuster, helle Schuhe, weiße Sonnenbrille. Edel, stilvoll, charmant wie eh und je!
Auf Instagram feierten Fans ihr Idol: „Lasst uns alle unserer Lieblings-Blondine und Hollywood-Legende Barbara Eden einen ganz, ganz tollen Geburtstag wünschen!“, hieß es auf ihrem offiziellen Account.
Die Genie-Ikone blickt zurück auf eine Karriere, die ihresgleichen sucht: über 25 Filme, 19 TV-Movies und fünf Serien! Ihren Durchbruch hatte sie schon 1955, doch unsterblich wurde sie durch ihre Rolle als liebestrunkener Flaschengeist, der Astronaut Tony Nelson (Larry Hagman) den Kopf verdrehte.
Für immer jung
Die Sitcom lief nur fünf Jahre – aber machte Eden zur Legende. Und auch mit 94 strahlt sie noch immer wie in den 60ern!
Barbara Eden selbst bleibt bescheiden: Schon zu ihrem 93. Geburtstag sagte sie, sie sei einfach nur „dankbar für eine weitere Runde um die Sonne“ – und dankte Fans weltweit für die ungebrochene Liebe.
Fazit: Die „Bezaubernde Jeannie“ bleibt für immer jung – in unseren Herzen und auf der Leinwand!
