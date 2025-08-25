Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglaublich!

So sieht die „Bezaubernde Jeannie“ mit 94 aus

Society International
25.08.2025 10:27
Zauberhaft mit 94! TV-Ikone Barbara Eden („Bezaubernde Jeannie“) verlässt am Geburtstag top ...
Zauberhaft mit 94! TV-Ikone Barbara Eden („Bezaubernde Jeannie“) verlässt am Geburtstag top gestylt den Friseur – mit Geburtstagskarte in der Hand und jugendlichem Strahlen im Gesicht.(Bild: Krone KREATIV/Everett Collection / picturedesk.com, PPS Photo Press Service)

Unglaublich, aber wahr: Barbara Eden, die legendäre „Bezaubernde Jeannie“, feierte am 23. August ihren 94. Geburtstag – und sieht immer noch umwerfend aus!

0 Kommentare

Die US-Schauspielerin, die in den 60ern als sexy Flaschen-Geist in der Kultserie „Bezaubernde Jeannie“ weltberühmt wurde, wurde jetzt in Los Angeles gesichtet. Ganz entspannt und top gestylt verließ sie einen Schönheitssalon in Studio City – rote Bluse, passender Rock mit Blumenmuster, helle Schuhe, weiße Sonnenbrille. Edel, stilvoll, charmant wie eh und je!

Auf Instagram feierten Fans ihr Idol: „Lasst uns alle unserer Lieblings-Blondine und Hollywood-Legende Barbara Eden einen ganz, ganz tollen Geburtstag wünschen!“, hieß es auf ihrem offiziellen Account.

Barbara Eden ließ sich an ihrem Geburtstag verwöhnen.
Barbara Eden ließ sich an ihrem Geburtstag verwöhnen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die Genie-Ikone blickt zurück auf eine Karriere, die ihresgleichen sucht: über 25 Filme, 19 TV-Movies und fünf Serien! Ihren Durchbruch hatte sie schon 1955, doch unsterblich wurde sie durch ihre Rolle als liebestrunkener Flaschengeist, der Astronaut Tony Nelson (Larry Hagman) den Kopf verdrehte.

Frisch frisiert und manikürt macht sich Barbara Eden auf den Weg – um ihren 94. Geburtstag zu ...
Frisch frisiert und manikürt macht sich Barbara Eden auf den Weg – um ihren 94. Geburtstag zu feiern?(Bild: PPS/www.PPS.at)

Für immer jung
Die Sitcom lief nur fünf Jahre – aber machte Eden zur Legende. Und auch mit 94 strahlt sie noch immer wie in den 60ern!

Barbara Eden selbst bleibt bescheiden: Schon zu ihrem 93. Geburtstag sagte sie, sie sei einfach nur „dankbar für eine weitere Runde um die Sonne“ – und dankte Fans weltweit für die ungebrochene Liebe.

Fazit: Die „Bezaubernde Jeannie“ bleibt für immer jung – in unseren Herzen und auf der Leinwand!

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
136.195 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
92.681 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
87.038 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2305 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1157 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1122 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Society International
Unglaublich!
So sieht die „Bezaubernde Jeannie“ mit 94 aus
Romantisches Jawort
„Totenfrau“-Star Anna Maria Mühe hat geheiratet
Nach elf Fällen
Stefanie Reinsperger hört beim „Tatort“ auf
Vom Moppel zum Adonis
Schwarzenegger-Sohn sieht aus „wie ein Kennedy“
Bikini vergessen?
Britney Spears postet Splitternackt-Foto auf Insta
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf