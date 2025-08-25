So sieht die „Bezaubernde Jeannie“ mit 94 aus

Die US-Schauspielerin, die in den 60ern als sexy Flaschen-Geist in der Kultserie „Bezaubernde Jeannie“ weltberühmt wurde, wurde jetzt in Los Angeles gesichtet. Ganz entspannt und top gestylt verließ sie einen Schönheitssalon in Studio City – rote Bluse, passender Rock mit Blumenmuster, helle Schuhe, weiße Sonnenbrille. Edel, stilvoll, charmant wie eh und je!

Auf Instagram feierten Fans ihr Idol: „Lasst uns alle unserer Lieblings-Blondine und Hollywood-Legende Barbara Eden einen ganz, ganz tollen Geburtstag wünschen!“, hieß es auf ihrem offiziellen Account.