Das ist Red Bull Salzburgs neuer Staubsauger

Was haben Ezequiel Carboni, Rabiu Afolabi, Andre Ramalho und Duje Caleta-Car gemeinsam? Sie alle haben bei den Bullen schon die Trikotnummer 5 getragen. Seit dieser Saison hat diese etwas überraschend auch Soumaïla Diabaté auf dem Rücken. Der 20-Jährige spielte vor einem Jahr noch bei Kooperationsklub Liefering, wurde dann an Blau-Weiß Linz verliehen. Dort überzeugte der Malier mit seiner Konstanz. In allen 26 Spielen im Fußball-Oberhaus stand er in der Startelf der Stahlstädter.