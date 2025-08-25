FAC will im Cup aufzeigen: „Gute Chance für uns“

FAC-Trainer Sinan Bytyqi hat als jüngster Cheftrainer im österreichischen Profi-Fußball mit seinem Team einen durchaus guten Start in die neue Saison hingelegt. Gegen Austria Salzburg gab es allerdings einen bitteren Rückschlag. Der Blick richtet sich aber schon wieder nach vorne, wie Bytyqi gegenüber „Sportkrone.at“ klarstellt.
Es war der bisher wohl bitterste Moment als FAC-Trainer für Bytyqi: Am Samstagabend hatte man Zuhause gegen Austria Salzburg eigentlich alles im Griff. Am Ende stand man dann aber nach zwei bitteren Gegentoren – inklusive Elfmeter in der 90. Minute – mit einer 1:2-Pleite und ohne Punkte da.
„Der Gegner hat wirklich nicht viele Torchancen gehabt – aber die, die sie hatten, haben sie leider genützt. Wir hingegen haben aus sechs oder sieben Großchancen leider nur ein Tor gemacht“, resümiert der 30-Jährige trocken. Den Rückschlag möchte Bytyqi aber möglichst schnell abhaken.
Erfahrung aus City-Zeiten
Der Fokus liegt nämlich schon auf dem bevorstehenden ÖFB-Cup-Match am Mittwoch gegen Stripfing (19 Uhr). „Für unser neues, junges Team sind solche Spiele eine gute Chance, um sich richtig zusammenzuschweißen“, freut sich der Trainer. Vor heimischen Fans ist die Marschrichtung klar: „Wir wollen den nächsten Schritt machen und auch eine Runde weiterkommen.“
Trotz seiner erst 30 Jahre blickt Bytyqi schon auf einige Erfahrungen zurück. Viel mitgenommen hat er etwa von seiner Zeit als Kicker bei Manchester City. Der Ex-Admiraner kam von der Akademie zu den Profis, trainierte unter Starcoach Pep Guardiola und spielte in Tests wie Cup.
