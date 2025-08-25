FAC will im Cup aufzeigen: „Gute Chance für uns“

„Der Gegner hat wirklich nicht viele Torchancen gehabt – aber die, die sie hatten, haben sie leider genützt. Wir hingegen haben aus sechs oder sieben Großchancen leider nur ein Tor gemacht“, resümiert der 30-Jährige trocken. Den Rückschlag möchte Bytyqi aber möglichst schnell abhaken.

Erfahrung aus City-Zeiten

Der Fokus liegt nämlich schon auf dem bevorstehenden ÖFB-Cup-Match am Mittwoch gegen Stripfing (19 Uhr). „Für unser neues, junges Team sind solche Spiele eine gute Chance, um sich richtig zusammenzuschweißen“, freut sich der Trainer. Vor heimischen Fans ist die Marschrichtung klar: „Wir wollen den nächsten Schritt machen und auch eine Runde weiterkommen.“