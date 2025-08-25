„Totenfrau“-Star Anna Maria Mühe hat geheiratet

Mühe, die eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, und Gregorowicz hatten ihre Beziehung Ende 2023 öffentlich gemacht. Auf die Frage in einem Interview kurz darauf, ob er noch an die Ehe glaube, hatte Gregorowicz geantwortet: „Meine Eltern sind jetzt im 48. Jahr verheiratet, meine Großeltern waren es bis zu ihrem Tod. Natürlich glaube ich daran. An die Ehe und an die Liebe.“