Urlaub im H₂O Hotel-Therme-Resort Bad Waltersdorf

Lust auf Badespaß im H₂O Hotel-Therme-Resort und einen gemeinsamen Urlaub für die gesamte Familie? Das H₂O Hotel-Therme-Resort bietet viel Freiraum und eine Wasser-, Garten- und Erlebnisfläche auf über 30.000 m². Mit etwas Glück können auch Sie 1 Familienurlaub für 5 Nächte im Familienzimmer für 2 Erwachsene & 2 Kinder (0-14,9 J.) inkl. Halbpension im H₂O Hotel-Therme-Resort in Bad Waltersdorf gewinnen.
Das H2O Hotel-Therme-Resort in Bad Waltersdorf ist der perfekte Ort für einen unvergesslichen Familienurlaub, in dem sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Auf einer Fläche von 30.000 m² finden Besucher nicht nur zahlreiche Wasserattraktionen, sondern auch Abenteuer-Rutschen, eine ausgedehnte Spielewelt für die Kleinen und wohltuende Momente in der Saunalandschaft für die Großen.
Besonders hervorzuheben ist das breite Angebot an Erholungsmöglichkeiten, wie die H2O Saunawelt und der großzügige Saunagarten. Während die Kinder unter der Betreuung des Maskottchens HopiHo und dem professionellen Kinderbetreuungsteam spielen und plantschen, können Eltern entspannen und die Ruhe genießen.
Seit Oktober 2024 gibt es zudem neue, komfortable Familienzimmer im angrenzenden Hotel, die den Aufenthalt noch angenehmer machen. Die Gäste genießen dort nicht nur eine gemütliche Unterkunft, sondern auch eine köstliche Halbpension sowie zahlreiche Inklusivleistungen.
Ein kreatives Animationsprogramm sorgt für Abwechslung und Spaß, während die Kinder ab drei Jahren auch professionell betreut werden können. Besonders attraktive Angebote, wie der Frühbucher-Bonus, machen das Erlebnis noch verlockender. Die Region selbst lockt mit über 250 Ausflugszielen, sodass keine Langeweile aufkommt.
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Die „Krone“ macht es möglich: Gewinnen Sie einen Familienurlaub für 5 Nächte im Familienzimmer für 2 Erwachsene & 2 Kinder (0-14,9 J.) inkl. Halbpension im H2O Hotel-Therme-Resort in Bad Waltersdorf. Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und mit etwas Glück sind Sie der Gewinner!
Sie wollen Ihre Gewinnchance verdoppeln? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer-Letters“ der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche bis zum Teilnahmeschluss am 8. September, 09:00 Uhr dies noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.