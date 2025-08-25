Urlaub im H₂O Hotel-Therme-Resort Bad Waltersdorf

Das H 2 O Hotel-Therme-Resort in Bad Waltersdorf ist der perfekte Ort für einen unvergesslichen Familienurlaub, in dem sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Auf einer Fläche von 30.000 m² finden Besucher nicht nur zahlreiche Wasserattraktionen, sondern auch Abenteuer-Rutschen, eine ausgedehnte Spielewelt für die Kleinen und wohltuende Momente in der Saunalandschaft für die Großen.