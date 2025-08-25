Bremsen versagten: Radfahrer in Bach katapultiert

Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 17 Uhr in Brixen im Thale im Bezirk Kitzbühel. Vater und Sohn fuhren laut Polizei mit ihren Fahrrädern vom Oberen Sonnberg kommend talwärts in Richtung Dorfstraße. Als die beiden auf eine Kurve zufuhren, habe der Vater plötzlich gesehen, wie sein vor ihm fahrender Sohn verzweifelt versuchte, abzubremsen. Jedoch ohne Erfolg.