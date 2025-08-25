Bremsen versagten: Radfahrer in Bach katapultiert

Horror-Freizeitunfall am späten Sonntagnachmittag im Tiroler Unterland: Weil offenbar seine Bremsen versagt hatten, verlor ein Radfahrer (19) beim Abwärtsfahren die Kontrolle. Er kam vor den Augen seines Vaters von der Fahrbahn ab und stürzte im Bereich einer Brücke mehrere Meter in ein Bachbett ab. Eine spektakuläre Rettungsaktion folgte.
Ereignet hat sich der schreckliche Unfall kurz vor 17 Uhr in Brixen im Thale im Bezirk Kitzbühel. Vater und Sohn fuhren laut Polizei mit ihren Fahrrädern vom Oberen Sonnberg kommend talwärts in Richtung Dorfstraße. Als die beiden auf eine Kurve zufuhren, habe der Vater plötzlich gesehen, wie sein vor ihm fahrender Sohn verzweifelt versuchte, abzubremsen. Jedoch ohne Erfolg.
Der Radfahrer stürzte mehrere Meter über die steile Uferböschung in das Bachbett, wo er im seichten Wasser liegen blieb.
Die Polizei
Der 19-Jährige habe sich dann noch kurz umgedreht, ehe er von Fahrbahn abkam und die Brücke über den sogenannten „Guggenhausergraben“ knapp verfehlte. „Der Radfahrer stürzte dadurch mehrere Meter über die steile Uferböschung in das Bachbett, wo er im seichten Wasser liegen blieb“, schildert die Polizei den dramatischen Unfallhergang.
Mittels Kran aus Bachbett geborgen
Der Vater setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete gemeinsam mit einem Passanten Erste Hilfe. Der Schwerverletzte musste nach notärztlicher Erstversorgung im Bachbett von der Feuerwehr mittels Kran geborgen werden. Im Anschluss wurde der 19-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.