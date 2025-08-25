Vorteilswelt
Nach elf Fällen

Stefanie Reinsperger hört beim „Tatort“ auf

Society International
25.08.2025 09:02
Stefanie Reinsperger hört als Kommissarin beim Dortmunder „Tatort“ auf.
Stefanie Reinsperger hört als Kommissarin beim Dortmunder „Tatort“ auf.(Bild: WDR/Thomas Kost)

Nach fünf Jahren und elf Krimi-Auftritten ist Schluss: Die Österreicherin Stefanie Reinsperger verlässt die Dortmunder „Tatort“-Filmreihe auf eigenen Wunsch. 

Sie ist seit 2021 als Ermittlerin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann) zu sehen. Der kürzlich abgedrehte „Tatort“-Film namens „Schmerz“ – Reinspergers letzter Fall – soll im ersten Quartal 2026 ausgestrahlt werden, wie der WDR mitteilte.

Freut sich auf neue Projekte
„Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen“, wird die 37-Jährige zitiert.

Sie werde sich künftig auf andere Film- und Fernsehproduktionen sowie auf ihre Arbeit am Wiener Burgtheater konzentrieren, wo sie seit 2024 ein festes Engagement hat. Sie freue sich auf neue Projekte und Rollen, sagt Reinsperger.

Letzte Folge im nächsten Jahr
In der 2012 gestarteten „Tatort“-Reihe aus Dortmund war sie die Nachfolgerin von Aylin Tezel als Kriminalhauptkommissarin, in Reinspergers erstem Fall „Heile Welt“ ging es um eine ermordete Schwangere in einer Hochhaussiedlung.

Lesen Sie auch:
Das österreichische „Tatort“-Duo Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer mit Ende 2026 auf.
Nur noch 4 Mal im ORF
„Tatort“-Duo Neuhauser und Krassnitzer hört auf!
14.04.2025

In Reinspergers letztem Auftritt als Dortmunder Ermittlerin in der Folge „Schmerz“, die nächstes Jahr ausgestrahlt wird, wird in Mordfällen ermittelt, deren Motive bis in die Jugoslawienkriege der 90er-Jahre zurückreichen.

