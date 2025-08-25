Hammer-Strafe! Rodel-Königin darf nicht zu Olympia

Der erste Entscheidungsentwurf sah sogar die Aberkennung sämtlicher seit 20. Dezember 2023 erzielten Erfolge, damit verbundene wirtschaftliche Sanktionen und eine Sperre von 24 Monaten vor.

Protest gegen erstes Urteil

Egle nahm den Entscheidungsentwurf nicht an, intervenierte bei der Internationalen Testing Agency (ITA), ob der Unverhältnismäßigkeit hinsichtlich des Strafausmaßes und des Sanktionszeitraumes.