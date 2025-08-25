Sturm, Rapid & WAC! So sehen Sie Eurofighter live

Omonia Nikosia gegen Wolfsberg:

Bereits ab 18 Uhr gastiert am Donnerstag der Wolfsberger AC bei Omonia Nikosia. Die Kärntner verteidigen im Kampf um die Conference League einen 2:1-Sieg. Auch diese Partie zeigt ORF1 und ORF On – ab 19 Uhr allerdings im TV lediglich in Konferenz mit Rapid. Im Internet oder via ORF-App sind Sie aber auch beim Hit der Kühbauer-Truppe immer live dabei. Natürlich gibt es alle Partie wie gewohnt auch im „Sportkrone.at“-Liveticker.