Europacup-Woche

Sturm, Rapid & WAC! So sehen Sie Eurofighter live

Fußball International
25.08.2025 10:41
Sturm Graz, Rapid und Wolfsberg sind diese Woche im Europacup im Einsatz.
Sturm Graz, Rapid und Wolfsberg sind diese Woche im Europacup im Einsatz.(Bild: GEPA)

Rückspiele in den Play-offs! Wer überträgt die Europacup-Spiele von Sturm Graz, dem SK Rapid und dem Wolfsberger AC? Ein Überblick ...

Sturm Graz gegen Bodo/Glimt:
Österreichs Meister braucht nach dem 0:5, im Heimspiel am Dienstag im Champions-League-Play-off um 21 Uhr schon ein Wunder gegen den norwegischen Tabellenführer aus Bodo, um den Aufstieg in die Gruppenphase noch zu schaffen. Wer das Duell um die Königsklasse im Fernsehen mitverfolgen will, wird bei Sky Sport Austria fündig. 

Rapid gegen Györi ETO:
Am Donnerstag geht es für den SK Rapid nach der 1:2-Pleite in Ungarn ab 19 Uhr um den Aufstieg in die Liga-Phase der Conference League. Das Spiel gegen Györi ETO wird auf ORF1 und ORF On live übertragen.

Didi Kühbauer
Didi Kühbauer(Bild: GEPA)

Omonia Nikosia gegen Wolfsberg:
Bereits ab 18 Uhr gastiert am Donnerstag der Wolfsberger AC bei Omonia Nikosia. Die Kärntner verteidigen im Kampf um die Conference League einen 2:1-Sieg. Auch diese Partie zeigt ORF1 und ORF On – ab 19 Uhr allerdings im TV lediglich in Konferenz mit Rapid. Im Internet oder via ORF-App sind Sie aber auch beim Hit der Kühbauer-Truppe immer live dabei. Natürlich gibt es alle Partie wie gewohnt auch im „Sportkrone.at“-Liveticker. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
