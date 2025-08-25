Die schönsten Roben der amfAR-Gala in Salzburg

Am Sonntag stand Salzburg nicht nur im Zeichen des guten Zwecks, sondern auch des Glamours. Denn weil Gery Keszler zur ersten amfAR-Gala in Österreich rief, zeigten sich die Promis in ihren allerschönsten Roben.
Alle Blicke auf sich zog aber nicht nur Christina Mourad, die schöne Ehefrau von Elie Saab junor, in ihrer weißen Glitzerrobe mit tiefem Dekolleté, sondern auch die österreichische Prominenz.
Farben im Trend
So etwa Deleila Piasko und Sunnyi Melles in ihren feuerroten „Buhlschaft“-Roben.
Aber auch Ex-Opernball-Organisatorin Maria Großbauer und Geigerin Lidia Baich, die beide auf traumhafte Roben in einem kräftigen Violett mit aufregenden Details setzten.
Ebenfalls ein farbliches Highlight war die Robe von Ex- Operball-Lady Elisabeth Gürtler, die in Gelb nicht zu übersehen war.
Hingucker in Salzburg
Schauspielerin Iris Berben kam in einer coolen Fransenrobe mit auffälliger Glitzertasche nach Salzburg, während Musicalstar Ute Lemper in einer smaragdgrünen, schulterfreien Robe eine tolle Figur machte.
Aber auch Prinzessin Elisabeth von Auersperg-Breunner sorgte in einer Robe in Grün für Aufsehen.
Herausgeberin Angelika Rosam setzte auf eine schwarze Robe mit Cut-outs, Unternehmerin auf schwarzen Samt, viel Transparenz und Glitzer. Und Designerin Carolin Sinemus ließ am roten Teppich sogar ziemlich tief blicken.
Charity-Auktion brachte halbe Million Euro
Die Charity-Auktion im Rahmen der amfAR-Gala hat laut Organisatoren neben den Sponsorengeldern zusätzlich über eine halbe Million Euro an Spendengeldern eingebracht.
Bei der vom Schweizer Auktionator Simon de Pury geleiteten Versteigerung waren einzigartige Exponate unter den Hammer gekommen. Ein Mini-Cooper-Einzelstück von Hauptsponsor BMW Austria, das von dem libanesischen Modedesigner Elie Saab gestaltet wurde, brachte etwa 75.000 Euro.
Eine frühe Zeichnung von Pop-Art-Künstler Andy Warhol, bereitgestellt vom Galeristen Thaddaeus Ropac, wurde um 30.000 Euro ersteigert. Eine Fotografie von Audrey Hepburn bei ihrem letzten Fashion-Shooting des französischen Fotografen Gilles Bensimon brachte 50.000 Euro.
Versteigert wurden auch Werke von Erwin Wurm, Harry-Winston-Uhren, ein Sisi-Stern von den Juwelieren A. E. Köchert, Chopard-Ohrringe sowie eine Vielzahl an originalen Festspiel-Kostümen, neu interpretiert von Vivienne Westwood.
Kommentare
