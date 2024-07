Scheren-Attacke in Wien: Streit um Tageslosung

Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag in einem Lokal in der Wiener Innenstadt festgenommen worden, nachdem er bei einem Streit mit einem Kollegen versucht haben soll, diesen mit einer Schere zu attackieren. Ein weiterer Angestellter des Lokals konnte das Vorhaben jedoch verhindern, berichtete die Landespolizeidirektion Wien am Freitag.