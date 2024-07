VW ID. Unyx: Volkswagen startet neue Marke

Cupra in China gebaut, aber nicht angeboten

Das erste Modell der neuen Marke entspricht dabei weitgehend dem Cupra Tavascan, der im selben Werk in Anhui produziert wird und im Herbst nach Europa kommen soll. Der ID. Unyx verfüge aber über einen komplett neu gestalteten Innenraum. Der Cupra Tavascan ist das erste und einzige Modell im Konzern, das in China gebaut und nach Europa exportiert wird. In China selbst wird der Cupra nicht angeboten.