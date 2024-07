Österreich, das Land der Künstlichen Unintelligenz

Das Ergebnis (siehe auch Grafik) ist ernüchternd: Österreich droht den Anschluss an die digitale Zukunftsfähigkeit zu verlieren, heißt es trocken. Und das, obwohl wir das Grundlagenwissen als „solide“ einschätzen. In Wahrheit jedoch Anleitung benötigen, um einfachste KI-Routinearbeiten erledigen zu können. Viel zu wenige, nur 35Prozent, nutzen KI, mehr Männer als Frauen, mehr Junge als Alte. So weit, so wenig überraschend.