Letztes Mitglied der Fastfood-Gangster vor Gericht

48.000 Euro angeklagt

Konkret am 15. September und am 9. Oktober hatten acht Profidiebe erst versucht, einen Tresor mit rund 25.000 Euro aus der McDonalds-Filiale in Haag am Hausruck zu entwenden. Beim zweiten Versuch gelang es ihnen schließlich, den Safe mit einem Winkelschleifer zu öffnen, die Beute betrug rund 23.000 Euro Bargeld.