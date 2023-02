Gangster-Truppe liebte „McSafe“ von „McDonald´s“

Weitere Tatorte

Auch bei den McDonald’s-Filialen in Eferding (6388 Euro Beute), in Bergland (NÖ, 33.544 Euro Beute) und Enns (17.669 Euro Beute; hier brachen sie zwischenzeitlich noch in eine Firma ein, um sich zusätzliches Werkzeug zu besorgen) agierte die Bande ähnlich. Einbrüche gab es aber auch in einen Unimarkt in Schärding und in eine Spar-Filiale in Obernberg am Inn.