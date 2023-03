13,5 Jahre Häfen für „McSafe“-Einbrechebande

„Im Vorbeifahren“ ein kleines Vermögen machen: Die Schnellimbisse in Ober-, aber auch Niederösterreich hatten es einer Balkan-Truppe angetan. Einige der Mitglieder hatten schon in Deutschland Erfahrung gesammelt, wie man „Mäci“ knacken kann und zogen Coups ab. Jetzt bekamen sie die Rechnung präsentiert - vor Gericht in Wels.