Kamin zog nicht ab: Rettung in letzter Sekunde

Es war Rettung in letzter Sekunde. In Haag am Hausruck lag eine Person schon reglos im Keller eines Hauses, überall war Rauch. Noch ehe die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatte ein „Zivilist“ den Verletzten, der in Lebensgefahr schwebte, in Sicherheit gebracht. Vier Personen wurden ärztlich versorgt.