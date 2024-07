Autos stürzten in Bachbett – vier Verletzte

Nach Zusammenstoß abgestürzt

Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert wurden und in einem Bachbett landeten. Bei dem Unfall erlitten beiden Lenker und zwei Beifahrerinnen erhebliche Verletzungen. Nach der Bergung wurden sie in Krankenhäuser in Reutte bzw. Garmisch eingeliefert. Die Autos wurden bei dem Absturz schwer beschädigt.