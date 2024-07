Mit 60 Jahren den neuen Traumberuf gefunden

Nun, mit 60 Jahren, ist sie in ihrem Traumberuf angekommen, arbeitet im Caritas-Seniorenwohnhaus Karl Borromäus in Linz. „Ich bin gut angekommen und mittlerweile verdiene ich wieder so viel wie früher“, erklärt Patricia Landskron, die heuer im Februar ihre Ausbildung mit Auszeichnung abschloss. „Ich habe in der Ausbildung so viel gelernt, das möchte ich nun auch anwenden“, sagt sie. Am 1. September wird sie in Pension gehen, aber trotzdem weiter arbeiten...