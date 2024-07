83-Jähriger lag bereits völlig kraftlos am Boden

26.300 Alarmierungen

„Wenn man auf Bezirks- oder Landesebene schaut, kommt so etwas durchaus öfter vor, das ist kein Einzelfall“, so Spießberger. Diese Einschätzung belegen auch Zahlen vom Roten Kreuz, wo es bereits seit 1984 die sogenannte Rufhilfe gibt. Aktuell nehmen sie 16.500 Personen in Anspruch. Im vergangenen Jahr gab es in Oberösterreich 26.300 Alarmierungen, bei denen eine Vertrauensperson bzw. die Rettung benachrichtigt wurde.