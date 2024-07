So klinken sich Gauner immer öfter in Firmen ein

Welche Taktiken wenden Kriminelle bei ihren Cyberangriffen an? Dieser und weiteren Fragen sind die Computer-Experten von Barracuda Networks, weltweit eine der führenden IT-Sicherheitsfirmen mit Sitz in Innsbruck, nachgegangen. Die Anzahl an technisch ausgefeilten Bedrohungen nehmen von Jahr zu Jahr zu.