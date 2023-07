Wenn Cyberkriminelle die Namen ihrer Opfer kennen

Wie schnell man Opfer einer Cyber-Attacke mit E-Mail-Spionage, Identitätsklau und Erpressung werden kann, mussten schon etliche Tiroler Unternehmen schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Dabei sind die Zeiten, in denen Cyberkriminelle blind Spam-Mails verschickt haben, längst vorbei. Heutzutage gehen sie oftmals gefinkelter vor, reden die Opfer meist mit dem Namen an.