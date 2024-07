Kurzentschlossener Helfer trat Küchenfenster ein

Hohe Flamme am Herd

Also schnappten sich die beiden Kollegen eine Leiter aus dem Firmenbus, stiegen zum Erdgeschoßfenster hoch und traten es nach innen auf. Gerade noch rechtzeitig: „Da war ein Plastikbehälter auf dem Herd, der war schon komplett geschmolzen, und eine gut einen halben Meter hohe Flamme brannte dort in der Küche“, so Petrusic. „Im Wagen haben wir auch so eine Art Löschdecke, mit der habe ich dann die Flammen erstickt.“