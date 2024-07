Auch im Büro einen kühlen Kopf bewahren

Sie müssen noch ein paar Wochen auf Ihren wohlverdienten Urlaub warten? Und halten die Stellung, während die Kollegen schon am Strand oder im Schwimmbad liegen? Gar nicht so einfach, bei hohen Temperaturen fit und leistungsfähig zu bleiben. Vor allem auch, wenn man in der Nacht manchmal gar nicht schlafen kann. So kommen Sie nichts ins Schwitzen: