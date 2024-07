Innsbruckathlon: „Es hat meinen Ehrgeiz geweckt!“

„Das ziehen wir von Jung bis Alt durch“

Seit Jahren ist auch die „Kronen Zeitung“ Partner der „beat the city“-Reihe. „Die ,Kronen Zeitung‘ bewegt und das ziehen wir von Jung bis Alt durch – genau so ist es auch bei dieser Veranstaltung. Daher passen wir so gut zusammen“, erklärt Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, der sich übrigens heuer in Innsbruck selbst an den Start gewagt hat.