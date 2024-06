1750 Sieger strahlten im Ziel beim Innsbruckathlon

Fünf, vier, drei, zwei, eins: „Los geht's“, hallte es gestern beim Platz vor dem Landestheater in einer Tour. Was war los? Die „Beat the City-Tour“ powered by „Kronen Zeitung“ machte in Innsbruck Halt. 1750 Teilnehmer (plus 750 Kinder am Vorabend) nahmen bei schweißtreibenden Temperaturen die rund zehn Kilometer lange Strecke in Angriff. Dabei galt es aber nicht nur schnell, sondern auch geschickt zu sein. Denn auch mehr als 20 Hindernisse unterschiedlicher Natur waren zu bewältigen.